Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakaladı.

Şahısların yapılan üst aramasında, 14 parça halinde 15 kilo 150 gram esrar ile kurusıkıdan bozma tabanca ve 52 mermi ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA