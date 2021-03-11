Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı