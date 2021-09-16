Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada, 125 gram eroin, 15 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 235 hap ve uyuşturucu satışından kazandığı değerlendirilen 1135 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada 23 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir İbrahim Altay Mustafa Destici
Magazin Gülşen Beren Saat Amelia Hamlin Demet Özdemir
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Mustafa Şentop Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:36:59. #1.11#