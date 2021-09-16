Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada, 125 gram eroin, 15 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 235 hap ve uyuşturucu satışından kazandığı değerlendirilen 1135 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada 23 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.