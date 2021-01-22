Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

22.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:42
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 kilogram esrar, 101 gram bonzai, 6 gram metamfetamin ve 10 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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