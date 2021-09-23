ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, "uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele" çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 20 gram metamfetamin, 214 gram toz esrar, 941 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

15 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldı.

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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