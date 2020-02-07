Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

07.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:12
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik, kent merkezi ve Siverek ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 3 kilo 37 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram esrar, 26 gram eroin, 869 uyuşturucu hap ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar da adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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