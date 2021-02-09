Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
09.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:04
Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye ait araç durduruldu.
Ekiplerce H.M'ye ait araçta yapılan aramada, 2 bin 665 uyuşturucu hap bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü