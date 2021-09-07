Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda A.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 745 gram esrar, 21 gram metamfetamin, 120 gram Hint keneviri tohumu ve bahçeye ekili hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili A.A'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme