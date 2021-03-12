Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

12.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:46
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, 2 TIR ve bir otomobilde 52 kilo eroin, 8 kilo esrar ve 10 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, 2 TIR ve bir otomobilde 52 kilo eroin, 8 kilo esrar ve 10 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobil ile 2 TIR'da eğitimli köpeklerle arama yaptı. Aramalarda plastik matarada yakıt deposunda gizlenmiş 8 kilo esrar, 10 kilo 700 gram metamfetamin, 52 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla el koyan polisin gözaltına aldığı 3 kişi emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildikleri adliyede; 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.


Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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