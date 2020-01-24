Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

24.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:25
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokakta uyuşturucu satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken şahısların kaldıkları evlerde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada ise 5 kilo 200 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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