Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarında, bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenleyerek, 9 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Şanlıurfa

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