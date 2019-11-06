Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 35 tutuklama

06.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:24

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.



Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA