Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 10 bin kök Hint Keneviri ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda Narlıova Mahallesinde bir pamuk tarlasında Hint Keneviri ekildiğini olduğunu belirledi.



Tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin kök Hint Keneviri ele geçirdi.



Gözaltına alınan tarla sahibi İ.G. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.