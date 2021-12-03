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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı" yapan şahıslara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

İlçeye bağlı Zeyrek Mahallesinde ikamet eden Ş.A. isimli şahsın evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü bin 80 gram metamfetamin, 101litre metamfetamin yapımında kullanılan sıvı madde, 280 gram kubar esrar ile bir adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, bir adet kaleşnikof şarjörü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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