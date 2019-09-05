Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

05.09.2019 17:36

Şanlıurfa'da 1 kilo 131 gram esrar ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonucu kent merkezindeki bir evde uyuşturucu olduğunu belirledi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 131 gram esrar ile bahçede ekili bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA