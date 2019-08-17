Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

17.08.2019 15:03

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkıyatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kent girişinde yaptığı kontrollerde plakası ve sürücüsü belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 11 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA