Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA