Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti