Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu
Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir otomobili, Şehitlik Mahallesi'nde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Araçtaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.