Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin durumundan şüphelendiği bir otomobili, Şehitlik Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.