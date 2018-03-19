Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu
Birecik'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 55 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Birecik'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 55 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, araçta yapılan aramada E.K. ve M.S'nin bagajında 1 kilo 55 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.