Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Birecik'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 55 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Birecik'te düzenlenen operasyonda, 1 kilo 55 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yaptığı kontrollerde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, araçta yapılan aramada E.K. ve M.S'nin bagajında 1 kilo 55 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

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