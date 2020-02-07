Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

07.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:00
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüphelide tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı olayları ile mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kilogram 'kubar' esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilişkisi bulunan 2 şüphelide gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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