Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

02.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:15
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da 1 kilo 850 gram esrar ile 9 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da 1 kilo 850 gram esrar ile 9 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir yolcu otobüsü ile bir otomobil durduruldu.

Ekipler, otobüste yaptığı aramada bir kadının çantasında 1 kilo 850 gram esrar, diğer araçta ise 9 bin 271 uyuşturucu hap buldu.

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Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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