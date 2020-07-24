Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
24.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:19
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kırsal Tokçalı Mahallesi'nde hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı operasyonda çiftlikte ekili 40 kök Hint keneviri, satışa hazır 3 kök kubar esrar ve 10 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ş.İ'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA