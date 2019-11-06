Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 35 tutuklama
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube bünyesinde bulunan Narkotim motorize ekipleri, son 20 günde kent merkezinde cafe, park, bahçe, okul önleri, metruk binalar, mağara gibi yerlerde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Özel eğitimli köpek "Kyra"nın da kullanıldığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı cezaevine gönderildi.
Ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının devam edeceği bildirildi.