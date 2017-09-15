Şanlıurfa'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından yapılan sokak uygulamasında üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sokaklarda ve iş yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada 461 şahıs, 177 araç ve 13 iş yeri kontrol edildi. Kontroller sırasında 380 gram toz esrar, 136 gram metamfetamin ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA