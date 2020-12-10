Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı
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Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:54
Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda risk durumu tespiti ve değerlendirme konulu toplantı, İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları'nın katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele ulusal strateji belgesi ve eylem planı doğrultusunda risk durumu tespiti ve değerlendirme konulu toplantı, İçişleri Bakanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları'nın katılımıyla gerçekleşti.

Şanlıurfa Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, uyuşturucu ile mücadele programı kapsamında görev alan kamu kurum kuruluşları amirleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye genelinde yapılan uyuşturucu risk analizi çalışmasına paralel, Şanlıurfa'ya özgü olarak Valilik tarafından da bir araştırma projesinin uygulandığını ve sonuçlarının ilgili birim ve kuruluşlarla paylaşıldığını hatırlattı. Şanlıurfa İlinde Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu Risk Etmenleri Projesinden elde edilen verilerin, uyuşturucu ile mücadelede uygulanacak ulusal eylem planı doğrultusunda değerlendirildiğini ve bir yol haritası belirlenerek eylem planının uygulamaya konulduğunu kaydeden Vali Erin, bu alanda yapılan çalışmalara değindi.

Uyuşturucu ile mücadele Türkiye genelindeki verileri değerlendirerek bir risk durumu raporu çıkardıklarını ve bu kapsamda elde edilen verileri illerde değerlendirdiklerini belirten Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seyidoğulları da Şanlıurfa'nın risk sıralamasında 12'nci İl olduğunu ifade etti. Uyuşturucu ile mücadeledeki risk durumlarını bir sunumla paylaşarak değerlendirmelerde bulunan Seyidoğulları, Şanlıurfa'daki uyuşturucu riskinin Türkiye ortalamasıyla örtüştüğünü ifade ederek katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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