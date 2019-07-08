Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Türkiye'de bir çok şehrin, uyuşturucu ile mücadelede örnek alacağı pilot çalışmalardan olan uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi projesinde, eğiticilerin eğitimi programı başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla geçen yıl Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen "Şanlıurfa ili uyuşturucu bağımlılığı ve risk etmenlerinin belirlenmesi araştırma projesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda hayata geçirilen "Şanlıurfa ili uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi projesi" kapsamında, toplam 200 kamu personelinin katılacağı "Uyuşturucu ile mücadele eğitici eğitimi" GAP Tarımsal Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda başladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan başkanlığında yürütülen proje ve eğitici eğitimleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi -Gazi Üniversitesi Hastanesi Bağımlılık Kliniği Direktörü Prof. Dr. Zehra Arıkan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sevil Özger İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Gazi Üniversitesi Hastanesi Bağımlılık Kliniği Uzmanı Öğr. Gör. Dr. İrem Ekmekçi Ertek, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Öznur Akıl, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. M. Yaşar Şimşek, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Aktaş ile Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Programları - Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Birim Sorumlusu Dr. Öznur Bulut Gazanfer tarafından verilecek.

Türkiye'de ve Dünyada Uyuşturucu Bağımlılığı ve Risk Etmenleri, Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Bağımlılığı ve Risk Etmenleri, Bağımlılıktan Korunma Stratejileri, Birincil Korunma ve Önleme, İkincil Korunma Erken Tanı ve Tedavi, Üçüncül Korunma ve Rehabilitasyon, Risk Azaltılması, Bağımlılıkta Koruyucu Özellikler ve Geliştirilmesi, Tütün Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, İlaç Bağımlılığı, Uyuşturucu Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı, Duyarlı Gruplara Yaklaşım, Bağımlılar ile İletişim, Aileye yaklaşım ve öneriler, Bağımlı İstihdamı, Sosyal Çevrenin Düzeltilmesi, Bağımlılar İçin Başvuru Yerleri konu başlıklarıyla verilecek eğitimler sonunda başarılı olanlara katılım belgesi verilecek.

Her grubun 25 kişiden oluştuğu eğitimlere, 8 grup halinde toplam 200 kişi katılacak. Eğiticilerin eğitimi programı, 20 günde tamamlanacak. Uygulanan proje doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele eylem planı oluşturulmuş ve mücadele faaliyetleri belirlenerek tatbik edilebilecek bir planlama oluşturulmuştu. Çoğunluğu eğitim konusundan oluşan proje, maddeye erişimi engellemeye yönelik tedbirleri de öngörüyor. Bu amaçla uygulanacak projeyi, tüm kurum kuruluşların sahiplenmesi ve destek vermesini sağlandı.

Şanlıurfa ilinde Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi Projesine, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı yanı sıra, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Ofisi ve projede görev alan ilde aktif bir STK dahil edildi. Uyuşturucu ile mücadelede önleme faaliyetlerini önceleyen proje, il merkezi ve ilçelerde uygulanıyor. Verilecek eğitimlerle çok sektörlü savunuculuk ve talep azaltılması etkinlikleri düzenlenecek.

Narkotik güvenlik önlemlerinden, uyuşturucu kullanım alanları olması muhtemel metruk yapılar, kuytu park ve bahçelere kadar uzayan tedbirler içeren proje, geçtiğimiz aylarda hayata geçilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA