Şanlıurfa'da uyuşturucu çetesine 4 tutuklama

21.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:46

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu ticareti çetesine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, imal ettikleri uyuşturucuyu piyasaya süren çeteyi takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 11 adrese düzenlenen baskınlarda, 105 kilo 500 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Kaynak: DHA