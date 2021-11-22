Şanlıurfa'da üst yapı çalışmaları sürüyor

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da belediyelerin üst yapıya yönelik hizmetleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü Belediyesi kırsal hizmetler ekipleri Akçahisar Kırsal Mahallesinde köy içi yolları stabilize malzemeyi yenileyerek tozdan ve çamurdan kurtarıyor.

Haliliye Belediyesi de üst yapı hizmetleri kapsamında 4 mahallede kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Her iki ilçede de yol yapımı, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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