Şanlıurfa'da üniversite öğrencileri bilim merkezini boyadı

16.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:33

Harran Üniversitesi (HRÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi boyandı.

HRÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümünden bir grup gönüllü öğrenci, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezini ziyaret etti.

Öğrenciler merkezin temasına uygun robotik ve grafik baskı atölyelerinde boyama çalışması yaptı.

Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi Koordinatörü Halil İbrahim Çetin ev sahipliğindeki etkinliğe, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinatörleri Veysel Öncül ve Ahmet Karyağdı da destek verdi.

HRÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Göçen başkanlığındaki öğrenciler daha önce de kentteki farklı okullarda boyama etkinliği düzenlemişti.

Kaynak: AA