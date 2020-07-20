Şanlıurfa'da üniversite kampüsü ormanlık alanında yangın (3) YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Şanlıurfa'da çıkan orman yangını 5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin mahallelerdeki yerleşimlere ulaşmaması için iş makineleriyle çalışma yapılırken, söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında 45 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA