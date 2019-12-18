Şanlıurfa'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği

18.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:14

Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, şehrin, birçok Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, aralarında Suriye, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu ülkelerin sivil toplum kuruluşları, yürüttükleri yardım çalışmalarının tanıtıldığı stantlar açtı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, kentin tarih boyunca çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Özellikle Suriye'deki iç savaş ile Şanlıurfa'nın daha çok uluslararası anlamda gündeme geldiğini vurgulayan Çetinkaya, "Şanlıurfa olarak Türkiye'de en çok Suriyeli misafire ev sahipliği yapan illerden bir tanesiyiz. Birçok Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha çok sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Onların sosyal, ekonomik ve diğer tüm insani haklardan yararlanması için elimizden gelen tüm özveriyi sergiliyoruz." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uçar da Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirdiğini anlatan Uçar, "Belediye olarak, Suriye iç savaşının ilk gününden itibaren insani yardım ve sosyal yardım alanında olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA