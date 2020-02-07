Şanlıurfa'da ülkede yaşanan olumsuzluklara karşı kurban kesildi

07.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:40

Şanlıurfa'da son günlerde ülkenin değişik bölgelerinde yaşanan acı olaylarda hayatını kaybedenler ve ülkenin felaketlerden korunması adına kurban kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kurban kesimi programında Elazığ'daki depremde, Van'daki çığ düşmesinde, İstanbul'daki uçak kazasında yaşamını yitirenler ile İdlib'de şehit olan askerler ve tüm şehitler için kurban kesildi.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı katıldı.

Kurban kesiminin ardından hayatlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit askerler için dua edildi.

Kaynak: AA