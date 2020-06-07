Şanlıurfa'da üçüncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çalıştığı inşaatın penceresinden düşen işçi hayatını kaybetti.
07.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:58
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çalıştığı inşaatın penceresinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Yıldırım Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katında çalışan Mustafa Caymaz (42), inşaatın penceresini boyadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Caymaz, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA