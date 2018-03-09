Şanlıurfa'da Uclg-Mewa Toplantısına Eyyübiye Ev Sahipliği Yapacak

Uclg-Mewa, 'sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma forumu' için Eyyübiye'de toplanacak.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu, Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da gerçekleşecek. UCLG-MEWA Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma Forumu, Eyyübiye Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa'da gerçekleşecek. 13- 14 Mart 2018 tarihinde UCLG-MEWA Turizm Komitesi Başkanı Eyyübiye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek forumda, İnanç Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Dirençli Ekonomi, Gastronomi Turizmi, Jeotermal Turizmi, Kültür Turizmi ve Doğa Turizmi konularında sunumlar yapılacak. UCLG Dünya Teşkilatı'nın 8 bölge teşkilatından biri olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısına yurt içi ve yırt dışından çok sayıda katılım sağlanacak.

Ekonomik Kalkınma ve Turizm için Ulusal Strateji Planları, Turizm Potansiyeli ve Mevcut Zorluklar için Çözüm Önerileri, Gastronomi Turizminin Ekonomiye Katkısı, Kent Turizmi ve Akıllı Destinasyonlar ile turizm potansiyelinin kentler tarafından kullanılmasında karşılaşılan mevcut zorlukların ve buna yönelik sunulabilecek çözüm önerilerinin ön plana çıkarılmasının hedeflendiği toplantı 2 gün sürecek. - ŞANLIURFA