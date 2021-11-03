Şanlıurfa'da uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi

ŞANLIURFA (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) Şanlıurfa'daki tatbikatında, senaryo gereği düşen uçaktaki yaralılar karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa GAP Havalimanında gerçekleştirilen tatbikat, UMKE, 112, AFAD, İtfaiye, emniyet ve ilgili kurumların katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Tatbikatta senaryo gereği kazazedeler karadan ve havadan eş zamanlı çalışma ile kurtarıldı.