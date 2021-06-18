Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi
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Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi

Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'de boğulma vakalarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da tüplü dalış eğitimleri veriliyor.

Türkiye'de boğulma vakalarının en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da tüplü dalış eğitimleri veriliyor. Eğitimlerle boğulma vakalarının önüne geçmenin yanı sıra ildeki dalış turizminin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem ilde dalış turizmine katkı sağlamak hem de boğulma vakalarına müdahale etmeleri için havuzlarda görevli personellerine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitmenleri eşliğinde tüplü dalış eğitimi verdi. Deneyimli eğitmenler gözetiminde verilen eğitimde 10 personele dalışın incelikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerle Şanlıurfa'da dalış sporunun ön plana çıkarılarak kelaynaklarıyla ünlü Birecik ilçesi, sakin şehir Halfeti ve Güneydoğu'nun incisi Bozova ilçesinde dalışlar gerçekleştirilerek Şanlıurfa turizmine farklı bir soluk getirilmesi planlanıyor. GAP 2. etaptaki kapalı yüzme havuzunda Gençlik Spor Daire Başkanlığı personellerine verilen eğitim kapsamında tüple dalışın tüm detayları paylaşılırken, suyun içerisinde hayat kurtaracak işaretler anlatıldı. Eğitim alan personel tüplü dalış ekipmanlarını takmalarının ardından deneyimli eğitmenlerin gözetiminde suya girdi. Yaklaşık 2 saat süren ilk eğitimin sonunda su altında ay yıldızlı Türk bayrağı açıldı.

Başarılı personele eğitimin sonunda sertifika verileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi
Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi
Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi
Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da tüplü dalış dönemi - Haberler
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