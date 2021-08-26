Şanlıurfa'da tüm acil çağrılar 112'de toplandı
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Şanlıurfa'da tüm acil çağrılar 112'de toplandı

Şanlıurfa'da tüm acil çağrılar 112'de toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tüm acil hatlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirildi.

Şanlıurfa'da tüm acil hatlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirildi.

Acil çağrı numaralarının fazlalığı nedeniyle vatandaşların yardım talebi halinde kurumlar arası koordinasyonda yaşanan zorlukların ortadan kaldırılması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ülke çapında hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi, Şanlıurfa'da da tam olarak hizmet vermeye başladı.

Tüm çağrılar 112'de birleştirildi

Başta sağlık ve güvenlik gibi konular olmak üzere vatandaşların yardım talep ettiği hallerde aradığı acil çağrı numaraları, Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezinde bir araya getirildi. Polis, jandarma, ambulans, itfaiye, orman yangını ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) ulaşmak isteyenler, 112'yi arayarak taleplerini iletebiliyor.

Tüm Avrupa ülkelerinde olduğu gibi "Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number" sistemiyle, acil durum çağrısı yapan vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmesi, acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılar, operatörler tarafından karşılandıktan hemen sonra ilgili kurumun personeline yönlendiriliyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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