Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:40
Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

'nın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Saleddin Yaşlı (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çekem Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine (52) ve Mehmet Şirin Yaşlı (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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