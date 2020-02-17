Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Saleddin Yaşlı (50) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Çekem Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine (52) ve Mehmet Şirin Yaşlı (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.