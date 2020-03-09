Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü - Haber
Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

09.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:54
Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde traktörün çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 63 SK 264 plakalı traktör Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarında Emel Takıl'a (32) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Takıl, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Traktör sürücüsü H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kadına, küçük çocuğunun yola çıkmasını engellemek isterken traktörün çarptığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor Haber
Koronavirüsün vurduğu ülkeden yürek parçalayan görüntüler: Kardeşim ölüyor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Can Yaman Sadi Konuk Nilperi Şahinkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Petrol Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da traktörün çarptığı kadın öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:15:38. #1.14#