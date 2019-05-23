Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala idaresindeki plakasız traktör Arıca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bala, mahalle sakinlerince kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et