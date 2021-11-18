Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Reşat Yılmaz, Güzelköy Mahallesi kırsalında İ.Y. idaresindeki 63 LM 865 plakalı traktörden düştü.

Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Traktör sürücüsü İ.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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