Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü
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Şanlıurfa, Siverek, Emrah, Güncel

Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

08.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:30
Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emrah Çakmak idaresindeki 68 HE 473 plakalı traktörde bulunan Paşa Çakmak (2), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Çakmak, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü Siverek Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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