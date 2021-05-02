Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.

Patlamaların meydana geldiği trafo, mahallede kısa süreliği paniğe sebep oldu.

Trafodaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Mahalleye çalışma nedeniyle bir süreliğine elektrik verilemedi.

Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi! ŞANLIURFA - Trafoda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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