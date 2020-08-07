Şanlıurfa'da trafo yangınını itfaiye söndürdü
Şanlıurfa'da trafo yangınını itfaiye söndürdüŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
07.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:25
Şanlıurfa'da trafo yangınını itfaiye söndürdü
ŞANLIURFA'da, elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşandı. Yol üstündeki trafoda, aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, trafoda hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA