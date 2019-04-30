Şanlıurfa'da Trafo Yangını
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Şanlıurfa'da Trafo Yangını

ŞANLIURFA'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'da Trafo Yangını

ŞANLIURFA'da elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) elektrik dağıtım merkezindeki trafo, aşırı ısınma sonucu yanmaya başladı. Çalışanlar tarafından fark edilen yangın itfaiyeye bildirildi. Ekiplerin müdahale ettği yangın kısa sürede söndürülürken trafoda hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürürlüyor.

- Şanlıurfa

Kaynak: DHA
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