Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sulama trafoları ile trafolara bağlı kabloları çaldıkları iddiasıyla M.Ç, S.Y. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kırsal mahallelerdeki birçok tarladan sulama trafosu ve kablo çaldığı tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.