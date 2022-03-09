Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

SİVEREK, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sulama trafoları ile trafolara bağlı kabloları çaldıkları iddiasıyla M.Ç, S.Y. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kırsal mahallelerdeki birçok tarladan sulama trafosu ve kablo çaldığı tespit edildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Jandarma, Siverek, Güncel, Haberler

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