ŞANLIURFA'DA TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK İÇİN 122 İŞYERİ YIKILACAK

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da tarihi hanlar bölgesinde trafik yoğunluğunu azalatmak için 122 işyerininin bulunduğu çarışının yıkılmasına karar verildi.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi han ve çarşıların gün yüzüne çıkarılması ve bölgedeki trafik akışının rahatlatmak amacıyla kamulaştırma çalışmasıNI başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 122 işyerinin yıkım kararını aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile acele kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verilen ve yıkım kararı çıkarılan çarsının yıkılarak yerine meydan yapılmasına bölge esnafı desteklerini açıkladı.Tarihi hanların önünü kapatan ve görüntü kirliliği oluşturan çarşı için verilen kararın yerinde olduğunu ifade eden çarşı esnafı, işyeri sahiplerinin de mağdur edilmeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı meydan çalışmasına destek verdiklerini açıkladı. İlerleyen günlerde yıkımına başlanılacak olan çarşı için belediye yetkilileri kamulaştırma bedeli için 122 iş yeri sahipleriyle görüşmelere başladı.

Turizm potansiyeli yüksek olan tarihi hanlar bölgesinin cazibe merkezi haline getirilmesi için çarşının yıkılmasının yerinde bir karar olduğunu anlatan esnaf, yıkım çalışmasının bir an önce başlamasını belediye yetkililerinden istedi.