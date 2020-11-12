Şanlıurfa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Karaköprü ilçesinin Seyrantepe Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri öğrenilemeyen 06 GE 239 ve 63 ACA 608 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kaza nedeniyle otomobillerde bulunan sürücüler ile 3 kişi yaralandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş