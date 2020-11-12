Şanlıurfa'da trafik kazasında 5 kişi yaralandı
12.11.2020 00:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:14
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Karaköprü ilçesinin Seyrantepe Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri öğrenilemeyen 06 GE 239 ve 63 ACA 608 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kaza nedeniyle otomobillerde bulunan sürücüler ile 3 kişi yaralandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş