Son dakika genel: Şanlıurfa'da trafik kazası: Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da trafik kazası: Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: Hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın sepetli motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle motosikletteki kasalarda bulunan sebzeler köprünün üzerine saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosikletin yakıtı köprünün üzerinde ilerlerken bitti. Sürücü motosikletini yakınlardaki bir benzin istasyonundan yakıt almak için köprü üzerine park etmeye çalıştı.

Yol sebze tarlasına döndü

Sürücü motosikletten indiği sırada Muhittin Ç.'nin kullandığı 27 AKZ 39 plakalı Ford marka hafif ticari araç motosikletle birlikte sürücüye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken motosikletin üzerindeki kasalarda bulunan sebzeler yola saçıldı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Araçlar ile yola saçılan sebzeler kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT