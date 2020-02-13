Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

13.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:54
Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

'da meydana gelen 2 trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Y. idaresindeki 63 LK 157 plaka otomobil, Kemal U. yönetimindeki 34 FT 4322 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Emine Sude, Songül, Nigar Beyza ve Müslüm Burak ile Emine Y. yaralandı.


Bir diğer kaza ise aynı yolun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Halil G.'nin kullandığı 33 BZE 73 plakalı tır, yol kenarında park halinde bulunan 27 NL 540 plakalı otomobile çarptı. Otomobildekilerden Nazire U. ve Şemse G. yaralandı. Her iki kazada yaralananlar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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